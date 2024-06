Previsão do tempo em Curitiba: calor e rajadas de vento para amanhã O destaque da previsão do tempo para este sábado (22) continua sendo o dia ensolarado e bastante calor no Paraná. No entanto, rajadas...

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (22/06/2024), segundo o Climatempo

O destaque da previsão do tempo para este sábado (22) continua sendo o dia ensolarado e bastante calor no Paraná. No entanto, rajadas de vento de nível moderado a forte devem acontecer em boa parte do estado. Em Curitiba, a previsão do tempo é de temperaturas altas, com isso, a mínima deve ser de 13°C e a máxima deve marcar 26°C.

