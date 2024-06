Ric |Do R7

Previsão do tempo em Curitiba: mínima de 11°C e máxima de 23°C Sem mudanças significativas na previsão do tempo, esta quinta-feira (06) em Curitiba deve ter mínima de 11°C e máxima de 23°C, segundo...

Previsão do tempo para Curitiba hoje (06/06/2024), segundo o Climatempo

Sem mudanças significativas na previsão do tempo, esta quinta-feira (06) em Curitiba deve ter mínima de 11°C e máxima de 23°C, segundo o Climatempo. Portanto, o dia deve começar gelado, mas à tarde a temperatura deve subir na capital paranaense. De acordo com a previsão do tempo, não deve chover em Curitiba e em todo o estado nos próximos dias.

