Previsão do tempo: mudança brusca nas temperaturas e chuva intensa em Curitiba

Previsão do tempo para Curitiba hoje (24/05/2024), segundo o Climatempo

Esta sexta-feira (24) será marcada por uma brusca mudança nas temperaturas e a chuva se intensifica sobre o Paraná. Em Curitiba e no litoral, deve chover com intensidade moderada a forte, de acordo com o Climatempo. A mínima será de 13°C e a máxima de 27°C no estado.

