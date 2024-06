Previsão do Tempo: Temperaturas aumentam e pancadas de chuva atingem o Paraná O começo da tarde ensolarada predominou neste sábado (1°), no Paraná. Segundo o Simepar, os termômetros do estado registraram 26°...

Temperaturas aumentam e pancadas de chuva atingem o Paraná; veja previsão

O começo da tarde ensolarada predominou neste sábado (1°), no Paraná. Segundo o Simepar, os termômetros do estado registraram 26°C no Noroeste, 21°C em Curitiba e 13°C no Sul. No entanto, as temperaturas devem continuar aumentando a partir do próximo domingo (2).

