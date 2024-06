Previsão do tempo: Verão fora de época predomina no Paraná O calor fora de época deve permanecer ao longo dos próximos dias em todo o Paraná. De acordo com a previsão do Climatempo, a tendência...

Verão fora de época predomina até início oficial do inverno em todo o Paraná

O calor fora de época deve permanecer ao longo dos próximos dias em todo o Paraná. De acordo com a previsão do Climatempo, a tendência é que as temperaturas elevadas predominem no estado ao menos até o dia 20 de junho, véspera do início do inverno.

