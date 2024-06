PRF apreende caminhão com quase 3,5 toneladas de drogas na BR-277

Alto contraste

Polícia apreende caminhão carregado com coquetel de drogas na BR-277

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão que transportava quase 3,5 toneladas de drogas na BR-277, na cidade de Ibema, no oeste do Paraná, na madrugada desta segunda-feira (10). Os policiais encontraram um verdadeiro coquetel de drogas, com cocaína, crack, maconha e capulho, escondido em diversas partes do veículo.

