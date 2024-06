PRF apreende fuzil e pasta de cocaína na BR-487, no Paraná

Ric |Do R7

PRF apreende arma de guerra e pasta de cocaína na BR-487, no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na terça-feira (11), na BR-487, em Alto Paraíso, no noroeste paranaense, uma arma de guerra e 25 quilos de pasta base para a produção de cocaína. Os policiais localizaram os itens escondidos na carroceira de uma caminhonete que vinha do Mato Grosso do Sul.

