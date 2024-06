Produção agropecuária do Paraná atinge números recordes em 2024 A produção agropecuária do Paraná voltou a demonstrar força nos segmentos avaliados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística...

Produção agropecuária do Paraná bate recorde no 1° trimestre de 2024

A produção agropecuária do Paraná voltou a demonstrar força nos segmentos avaliados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao 1º trimestre de 2024 e divulgados nesta quinta-feira (6). Em tendência oposta ao Brasil, que registrou queda em alguns indicadores, o Paraná teve o maior aumento do País no abate de suínos e o segundo maior no abate de frangos, o que também manteve o Estado como líder nacional na produção de carne de frango. Também houve crescimento na produção de carne bovina, couro, leite e ovos.

