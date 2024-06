Ric |Do R7

Professor investigado por assediar alunas é afastado das funções no Paraná

Um professor investigado pela prática de assédio sexual contra alunas da escola em que trabalha foi afastado de suas funções. A decisão cautelar atende a um pedido do Ministério Público do Paraná (MPPR). O caso aconteceu em Castro, nos Campos Gerais do Paraná.

