Professora é indiciada por maus-tratos contra aluna excepcional em Irati A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou uma professora por maus-tratos contra alunos, em Irati, no sudeste...

Alto contraste

A+

A-

Polícia indicia professora por maus-tratos contra aluna da Apae no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou uma professora por maus-tratos contra alunos, em Irati, no sudeste do Paraná. A investigação concluiu que a indiciada se excedeu ao puxar os cabelos de uma aluna com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista dentro da sala de aula. O inquérito aponta que a professora cometeu os crimes de maus-tratos e violência arbitrária.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Polícia indicia professora por maus-tratos contra aluna da Apae no Paraná

• RIC Notícias Manhã Ao Vivo | 06/06/2024

• Caminhoneiro fica gravemente ferido em batida entre caminhões no Contorno Leste



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.