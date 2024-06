Professores da UFPR encerram greve após 2 meses

Ric |Do R7

Professores decidem pelo fim da greve e aulas na UFPR devem voltar segunda (24)

Os professores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) decidiram em Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná (APUFPR) na manhã desta quinta-feira (20), pelo fim a greve. A paralisação começou no dia 15 de abril, somando mais de 2 meses.

