Professores e funcionários encerram greve e retornam às escolas no Paraná

Professores e funcionários de escolas da rede pública do Paraná anunciaram o fim da greve em Assembleia Estadual Extraordinária da APP-Sindicato após um acordo com o governo do estado, na noite desta quarta-feira (5). A paralisação havia começado na última segunda-feira (3).

