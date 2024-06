Projeto de lei em Apucarana permite enterro de animais de estimação no jazigo da família Animais de estimação poderão ser enterrados no jazigo da família, em Apucarana, no centro-norte do Paraná, caso projeto de lei n°...

Animais de estimação poderão ser enterrados no jazigo da família; entenda

Animais de estimação poderão ser enterrados no jazigo da família, em Apucarana, no centro-norte do Paraná, caso projeto de lei n° 67/2024, do vereador Luciano Augusto Molina Ferreira, seja aprovado.

