Ric |Do R7

Projeto Parceiro da Escola: A votação em destaque Começou às 17h desta segunda-feira (3), a votação do projeto Parceiro da Escola, em 1ª discussão, de forma remota na Assembleia Legislativa...

Alto contraste

A+

A-

AO VIVO: Acompanhe a votação sobre o projeto Parceiro da Escola

Começou às 17h desta segunda-feira (3), a votação do projeto Parceiro da Escola, em 1ª discussão, de forma remota na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O debate foi suspenso de forma presencial na tarde desta segunda-feira após invasão do prédio por parte de manifestantes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Parceiro da escola: Após aval do CCJ, quais os próximos passos

• AO VIVO: Acompanhe a votação sobre o projeto Parceiro da Escola

• Paraná Clube anuncia a saída do gerente de futebol Carlos Bonatelli



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.