Projeto Parceiro da Escola: Alep confirma votação remota

Votação sobre projeto Parceiro da Escola será remota, confirma Alep

A sessão que irá debater o projeto Parceiro da Escola será realizada de forma remota nesta segunda-feira (3), às 17h, segundo confirmação da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A decisão foi tomada após invasão do prédio durante a tarde, por parte de manifestantes contrários ao projeto. Os manifestantes chegaram a ocupar uma das galerias do plenário e foram comunicados pelo deputado Ademar Traiano de que a sessão havia sido temporariamente suspensa.

