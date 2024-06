Radialista Alê: Uma perda irreparável para Altônia A morte do radialista Alexandre Lopes, mais conhecido como Alê, causou grande comoção entre moradores de Altônia, no noroeste do...

Alto contraste

A+

A-

Morte de radialista causa comoção no Paraná: “Apaixonado pela profissão”

A morte do radialista Alexandre Lopes, mais conhecido como Alê, causou grande comoção entre moradores de Altônia, no noroeste do Paraná. O comunicador, que atualmente estava na Rádio Liberdade FM, sofreu um acidente de moto no dia 28 de abril. Desde então, o profissional passou por cirurgias, estava internado, mas não resistiu na última quinta-feira (30).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Morte de radialista causa comoção no Paraná: “Apaixonado pela profissão”

• Bebê morre após ser atacado por husky siberiano enquanto dormia

• Acidente na PR-323 deixa um morto e dois feridos no noroeste do Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.