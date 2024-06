Ric |Do R7

Ratinho Junior presta homenagem a Chrystian: "Grande ídolo" O governador do Paraná Ratinho Junior usou o Instagram para falar sobre a morte do cantor Chrystian, que morreu na quarta-feira (...

Ratinho Junior lamenta morte de Chrystian: “Grande ídolo”

O governador do Paraná Ratinho Junior usou o Instagram para falar sobre a morte do cantor Chrystian, que morreu na quarta-feira (19), em São Paulo. Nesta quinta-feira (20), Ratinho publicou uma foto do artista em preto e branco e prestou uma homenagem ao artista.

