Reclamações sobre mudanças no trânsito em binário no São Lourenço

Moradores e motoristas reclamam de mudanças no trânsito em binário no São Lourenço

Moradores do bairro São Lourenço e motoristas que passam diariamente pela região reclamam das mudanças no trânsito para a ampliação do binário das ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha. A intervenção alterou o sentido de tráfego de oito ruas nas proximidades do Parque São Lourenço e da Pedreira Paulo Leminski na quarta-feira (12).

