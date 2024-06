Recorde de público: Athletico x Flamengo na Arena da Baixada O empate do Athletico com o Flamengo entrou no top-10 de maiores públicos do clube na Arena da Baixada. A partida de domingo (16),...

Athletico x Flamengo registra o quinto maior público da Baixada; veja top-10

O empate do Athletico com o Flamengo entrou no top-10 de maiores públicos do clube na Arena da Baixada. A partida de domingo (16), pela nona rodada do Brasileirão, registrou 37.598 pagantes, com total de 38.641 e renda de R$ 2.336.565,00.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

