Revelação de 16 anos brilha no Athletico e conquista torcida O atacante Kayke Santos, de apenas 16 anos, estreou pelo Athletico no 3 a 1 sobre o Criciúma. Com isso, o piá do Caju tornou-se o...

Joia de 16 anos estreia no Athletico, e Cuca promete novas oportunidades

O atacante Kayke Santos, de apenas 16 anos, estreou pelo Athletico no 3 a 1 sobre o Criciúma. Com isso, o piá do Caju tornou-se o jogador mais jovem a atuar pelo clube nos últimos anos.

