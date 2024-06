Revelações sobre o desaparecimento de Ísis Victoria Mizerski em Tibagi

Alto contraste

Caso Ísis: Suspeito esteve em matagal onde celular de jovem emitiu último sinal

O delegado Jonas Avelar, da Polícia Civil do Paraná, que acompanha o caso do desaparecimento da jovem Ísis Victoria Mizerski, em Tibagi, revelou detalhes da investigação. De acordo com o agente, o principal suspeito, que está preso, foi a última pessoa a se encontrar com a adolescente antes do sumiço, além disso, a quebra de sigilo do aparelho telefônico revela que o vigilante esteve no matagal onde o celular da garota emitiu o último sinal.

