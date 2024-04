Alto contraste

VÍDEO: Mulher leva bebê 'calvo' e ganha lanche grátis em promoção do Burger King

A criadora de conteúdo Roberta Vaz levou uma bebê “calva” ao Drive-Thru da rede de fast food Burger King e ganhou um Whopper de graça. Ela foi pela promoção que presenteava com o lanche as pessoas com calvície.

