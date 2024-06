Semana começa com mais de 20 mil vagas de emprego disponíveis no Paraná A Agência do Trabalhador do Paraná inicia a semana com a oferta de 20.738 vagas de emprego com carteira assinada em todo o estado...

Alto contraste

A+

A-

Semana começa com 20,7 mil vagas de emprego abertas em todo o Paraná (Jonathan Campos)

A Agência do Trabalhador do Paraná inicia a semana com a oferta de 20.738 vagas de emprego com carteira assinada em todo o estado. O destaque é a para o cargo de alimentador de linha de produção, que tem 5.341 oportunidades abertas. Na sequência, aparecem as funções de operador de caixa, com 974 vagas; abatedor, com 901; e repositor de mercadorias, com 676.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Passeio Ciclístico da PMPR em Curitiba terá sorteio de bicicletas; veja detalhes

• Vigilante suspeito de desaparecimento de jovem segue foragido no Paraná

• Semana começa com 20,7 mil vagas de emprego abertas em todo o Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.