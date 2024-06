Ric |Do R7

Sergio Moro: O futuro na política e o interesse pelo governo do Paraná O senador Sergio Moro (União) participou nesta terça-feira (18) do programa Direto ao Ponto, da rádio Jovem Pan News, e comentou...

Alto contraste

A+

A-

Sergio Moro revela interesse pelo governo do Paraná por missão: “Impedir o PT”

O senador Sergio Moro (União) participou nesta terça-feira (18) do programa Direto ao Ponto, da rádio Jovem Pan News, e comentou sobre o futuro na política. O ex-ministro revelou que não pretende disputar as eleições presidenciais de 2026, porém, pode aparecer como um candidato ao governo do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Buscas por Ísis entram no 13º dia e família oferece recompensa por informações

• Primeiro Bozo da TV brasileira, Wanderley Tribeck, morre aos 73 anos

• Ex “saco de pancada”? Adversário do Paraná Clube ganha 14 reforços



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.