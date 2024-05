Shawn Mendes: ingressos para show no Rock in Rio esgotam em tempo recorde O cantor Shawn Mendes se tornou o assunto mais comentado no X (antigo Twitter), nesta segunda-feira (20), após os ingressos do show...

Shawn Mendes: ingressos para show do cantor no Rock in Rio esgotam na pré-venda (Caroline de Souza Machado)

O cantor Shawn Mendes se tornou o assunto mais comentado no X (antigo Twitter), nesta segunda-feira (20), após os ingressos do show do cantor no Rock in Rio se esgotarem em 20 minutos.

