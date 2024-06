Suspeito de envolvimento em desaparecimento de Ísis se apresenta à polícia

Alto contraste

Caso Ísis: Moradores desmentem versão de suspeito pelo desaparecimento da jovem

Os moradores da Vila São José, em Tibagi, local em que o suspeito pelo desaparecimento de Ísis Victoria Mizerski afirma ter deixado a jovem, desmentem a versão do homem que foi preso na segunda-feira (17). De acordo com os moradores ouvidos pela equipe da RICtv, a adolescente não esteve no bairro na noite em que desapareceu, ao contrário do que afirma o vigilante Marcos Vagner de Souza.

