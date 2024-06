Suspeito de matar passageiro: histórico de crimes choca autoridades

Alto contraste

Suspeito de matar passageiro tem mais de 10 passagens pela polícia

Vagner do Prado, de 41 anos, suspeito de matar passageiro que defendeu casal homoafetivo em ônibus, tem mais de 10 passagens pela polícia. Os crimes são diversos e, a maioria, aconteceu no centro de Curitiba. Ele tem passagens por roubos, furtos, organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio, de acordo com a Polícia Civil do Paraná (PMPR).

