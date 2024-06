Suspeito de sequestro de adolescente em Toledo choca o país Uma adolescente de 14 anos foi sequestrada em Toledo, no Oeste do Estado, no dia 13 de maio e foi encontrada 18 dias depois, em um...

Suspeito de sequestrar adolescente em Toledo fez outras vítimas em SC, diz polícia (Caroline de Souza Machado)

Uma adolescente de 14 anos foi sequestrada em Toledo, no Oeste do Estado, no dia 13 de maio e foi encontrada 18 dias depois, em um cativeiro no município de Ermo, em Santa Catarina. O suspeito de sequestrar a adolescente é um homem de 42 anos, que foi preso. De acordo a polícia, o homem já abordou outras adolescentes da mesma forma em outras ocasiões.

