Tatuquara e Pinheirinho se unem no combate à dengue

Tatuquara e Pinheirinho terão mutirão de limpeza contra a dengue

Os agentes de endemias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vão percorrer os bairros do Pinheirinho e Tatuquara avisando do recolhimento de resíduos pelos caminhões do Meio Ambiente. A ação vai acontecer entre os dias 24 e 28 de junho e visa a limpeza de locais propícios para a proliferação da dengue.

