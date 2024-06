Técnico do Coritiba, Fábio Matias comanda treino O novo técnico do Coritiba, Fábio Matias, vai mexer na escalação para o duelo com o Goiás. O jogo da 10ª rodada da Série B será no...

Alto contraste

A+

A-

Escalação do Coritiba: Fábio Matias mexe no time para jogo contra o Goiás

O novo técnico do Coritiba, Fábio Matias, vai mexer na escalação para o duelo com o Goiás. O jogo da 10ª rodada da Série B será no domingo (16), às 18h30, no Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Chuva e temperatura acima dos 30 °C atingem o Paraná no fim de semana; veja onde

• Escalação do Coritiba: Fábio Matias mexe no time para jogo contra o Goiás

• Boa da Pan desta sexta (14) terá pocket show da banda Lenhadores da Antártica



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.