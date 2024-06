Ric |Do R7

Testemunha afirma que jovem desaparecida estava próxima ao carro do ex-namorado O ex-namorado de Ísis Victória, negou nesta segunda-feira (17) o envolvimento no desaparecimento da jovem em Tibagi, nos Campos Gerais...

Alto contraste

A+

A-

Ex-namorado nega envolvimento no desaparecimento de Ísis Victória

O ex-namorado de Ísis Victória, negou nesta segunda-feira (17) o envolvimento no desaparecimento da jovem em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Duas testemunhas revelaram que a adolescente foi vista perto do carro dele antes de desaparecer.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Ex-namorado nega envolvimento no desaparecimento de Ísis Victória

• Personal de Gracyanne revela detalhes da relação; veja na Hora da Venenosa

• Caso Ísis: testemunha diz que viu jovem desaparecida perto do carro de ex-namorado



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.