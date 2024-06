Ric |Do R7

Thiaguinho chega a Curitiba com a Turnê Sorte; confira as datas e locais dos shows O cantor Thiaguinho vai se apresentar no dia 19 de outubro, no Expotrade Convention Center, em Pinhais, na Região Metropolitana de...

Thiaguinho chega a Curitiba com a Turnê Sorte; veja onde comprar os ingressos

O cantor Thiaguinho vai se apresentar no dia 19 de outubro, no Expotrade Convention Center, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O show faz parte da Turnê Sorte, que está programada para ocorrer em 18 cidades do Brasil. A venda dos ingressos será pelo site Q2 Ingressos.

