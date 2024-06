Ric |Do R7

Tomás Cuello: destaque na vitória do Athletico no Brasileirão Após a vitória de virada sobre o Criciúma nesta quinta-feira (13), o Athletico volta ao G-4 do Brasileirão, agora na quarta colocação...

Bate Pronto Paraná repercute vitória do Athletico no Brasileirão

Após a vitória de virada sobre o Criciúma nesta quinta-feira (13), o Athletico volta ao G-4 do Brasileirão, agora na quarta colocação, com 16 pontos. No Bate Pronto desta sexta-feira (14), o repórter Vincenzo Dalicani traz os principais detalhes da partida.

