Torcida do Athletico lota a Arena da Baixada para o jogo contra o Corinthians As torcidas de Athletico e Corinthians esgotaram a carga de ingressos para três dos quatro setores da Arena da Baixada. O jogo da...

Athletico x Corinthians: torcidas esgotam ingressos para três setores

As torcidas de Athletico e Corinthians esgotaram a carga de ingressos para três dos quatro setores da Arena da Baixada. O jogo da 11ª rodada do Brasileirão será no domingo (23), às 16h.

