Torcida do Paraná Clube faz a festa na Vila Capanema

Torcida do Paraná Clube “invade” o campo para comemorar vaga e marca

Com autorização, a torcida do Paraná Clube "invadiu" o campo após o 6 a 2 sobre o Grêmio Maringá, na noite desta sexta-feira (21). Os torcedores comemoraram a classificação para a semifinal da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

