Trabalhadores resgatados após incidente em andaime Dois trabalhadores ficaram pendurados em um edifício no Centro de Curitiba, na tarde desta quinta-feira (13), após o rompimento dos...

Trabalhadores ficam pendurados em prédio após freio de andaime romper; assista

Dois trabalhadores ficaram pendurados em um edifício no Centro de Curitiba, na tarde desta quinta-feira (13), após o rompimento dos freios do andaime. O resgate dos trabalhadores envolveu equipes do Corpo de Bombeiros.

