Tragédia: Bebê é encontrado morto com pescoço quebrado e mãe é suspeita do crime

Bebê é encontrado morto com pescoço quebrado e mãe é suspeita do crime (Caroline de Souza Machado)

Um bebê de cinco meses foi encontrado morto em casa, com o pescoço quebrado. O caso foi registrado na terça-feira (21), em São João da Canabrava, no interior do Piauí. A morte da criança está sendo investigada pela Polícia Civil. A mãe do bebê foi presa suspeita pelo crime.

