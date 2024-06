Tragédia: Criança de 5 anos morre com sinais de abuso em hospital no PR Uma criança de cinco anos morreu após dar entrada em um hospital de em Encantado D’Oeste, distrito de Assis Chateaubriand, no Oeste...

Criança de 5 anos morre após dar entrada em hospital com sinais de abuso no PR (Caroline de Souza Machado)

Uma criança de cinco anos morreu após dar entrada em um hospital de em Encantado D’Oeste, distrito de Assis Chateaubriand, no Oeste do Estado, com sinais de abuso sexual. De acordo com as autoridades, a tia e o tio da vítima prestaram depoimento sobre o caso. A morte da menina foi divulgada nesta quarta-feira (12), pela polícia.

