Tragédia durante festival de acrobacias aéreas choca espectadores

Piloto de avião morre em acidente durante show acrobático; assista

Um acidente entre dois aviões, durante um festival de acrobacias em Portugual, resultou em uma morte de um piloto e um ferido neste domingo (2). As duas aeronaves colidiram no momento em que se apresentavam para o público do Beja AirShow, um dos principais festivais com apresentação acrobática de Portugal. Com o impacto, os dois aviões caíram e um dos pilotos morreu.

