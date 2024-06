Tragédia em Apucarana: Bebê de 1 ano morre atropelado por motociclista sem CNH

Alto contraste

Bebe de 1 ano morre atropelado por motociclista sem CNH no Paraná (Caroline de Souza Machado)

Um bebê de um ano e seis meses morreu após ser atropelado por uma moto, o motociclista fugiu do local após ser agredido por moradores. O caso foi registrado em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná. De acordo com o programa Balanço Geral, da RICtv, o motociclista não tinha a carteira nacional de habilitação (CNH).

