Tragédia em bar deixa jovens mortos e feridos antes de show; veja a imagem chocante

Alto contraste

A+

A-

Jovens morrem após estrutura de bar desabar momentos antes de show; assista

A estrutura de um bar desabou momentos antes de um show que aconteceria no local. Dois jovens morreram e outros dez ficaram feridos. O caso foi registrado no sábado (8), em San Luis Potosí, no México. De acordo com testemunhas, a superlotação do estabelecimento causou o acidente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jovens morrem após estrutura de bar desabar momentos antes de show; assista

• Coritiba fica perto de contratar Fabio Matias, do Botafogo, como técnico

• Idoso é espancado até a morte por mulheres após recusar sexo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.