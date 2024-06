"Tragédia em Cascavel: Tio se despede de criança atropelada"

Ric |Do R7

“Será para sempre meu menino” diz tio de criança morta atropelada em Cascavel

A morte de Fernando Lorenzo Souza Gehlen, de nove anos, que foi atropelado por um carro, em Cascavel, no oeste do Paraná, nesta sexta-feira (14), causou comoção nas redes sociais. O tio e outros familiares lamentaram pelo ocorrido. O garoto estava com a mãe e um amigo na calçada esperando para atravessar a rua, quando os três foram atingidos pelo carro. A criança morreu atropelada na hora.

