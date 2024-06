Tragédia em Jataizinho: Ciclista morre em acidente na BR-369 Um ciclista de 48 anos morreu após bater de frente em uma motocicleta na BR-369, em Jataizinho, no norte do Paraná. De acordo com...

Alto contraste

A+

A-

Ciclista morre após colidir de frente com motocicleta em Jataizinho

Um ciclista de 48 anos morreu após bater de frente em uma motocicleta na BR-369, em Jataizinho, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima morreu ainda no local, antes da chegada dos socorristas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Ciclista morre após colidir de frente com motocicleta em Jataizinho

• Incêndios florestais

• Coisas da Roça | 16/06/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.