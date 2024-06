Tragédia: Menina de 12 anos morre no dia do aniversário após se afogar em cachoeira Uma menina de 12 anos morreu após se afogar em uma cachoeira em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na noite do último sábado...

Menina morre no dia do aniversário após se afogar em cachoeira

Uma menina de 12 anos morreu após se afogar em uma cachoeira em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na noite do último sábado (15). O incidente aconteceu no dia do aniversário da vítima.

