Ric |Do R7

Tragédia: Menino morre engasgado com pedaço de bolo em creche Um menino de 3 anos morreu após se engasgar com um pedaço de bolo durante o recreio, em uma creche localizada na Vila Pernambuco,...

Alto contraste

A+

A-

Menino morre engasgado com pedaço de bolo em creche

Um menino de 3 anos morreu após se engasgar com um pedaço de bolo durante o recreio, em uma creche localizada na Vila Pernambuco, em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul. O incidente aconteceu na última segunda-feira (3).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Menino morre engasgado com pedaço de bolo em creche

• Calorzinho volta ao Paraná no fim de semana; veja regiões afetadas

• De Bernard a Coutinho: 10 reforços que vão (ou podem) pintar no Brasil em 2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.