Tragédia na BR-153: Policial militar perde a vida em acidente de moto em Jacarezinho O policial militar Márcio Trajano, de 36 anos, morreu após sofrer um acidente na BR-153, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná...

Alto contraste

A+

A-

Policial militar morre em acidente de moto na BR-153 em Jacarezinho

O policial militar Márcio Trajano, de 36 anos, morreu após sofrer um acidente na BR-153, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. Ele colidiu a motocicleta que pilotava com um caminhão que saía de um posto de combustíveis no final da tarde de sábado (15).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Ciclista morre após colidir de frente com motocicleta em Jataizinho

• Incêndios florestais

• Coisas da Roça | 16/06/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.