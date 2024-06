Tragédia na BR-373: Motorista morre após perder controle de Uno e colidir com carreta no Paraná Um homem de 59 anos, motorista de um Fiat Uno, morreu após perder o controle do veículo e bater de frente com uma carreta, na BR-...

Alto contraste

A+

A-

Motorista morre após perder controle de Uno e bater de frente com carreta no PR

Um homem de 59 anos, motorista de um Fiat Uno, morreu após perder o controle do veículo e bater de frente com uma carreta, na BR-373, em Imbituva, no Paraná. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (15), no quilômetro 212.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Motorista morre após perder controle de Uno e bater de frente com carreta no PR

• Balanço Geral deste sábado (15) destaca desaparecimento de jovem em Tibagi

• Caminhão tomba e causa interdição na BR-376, no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.