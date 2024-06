Tragédia na BR-376: motociclista morre após queda durante passeio

Ric |Do R7

Motociclista morre em queda durante passeio com grupo na BR-376, em Ponta Grossa

Um motociclista, de 63 anos, morreu na manhã deste domingo (02) após sofrer uma queda na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A vítima seguia com uma moto Suzuki GSX S750, quando perdeu o controle na altura do km 471. Uma equipe de resgate foi acionada, mas o homem não resistiu.

