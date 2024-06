Ric |Do R7

Tragédia na Estrada do Cerne: Ambulância atropela e mata idoso em Campo Largo Um idoso morreu após ser atropelado por uma ambulância, em Campo Largo, na noite de sexta-feira (31). Segundo as informações do Corpo...

Ambulância atropela e mata idoso que caminhava em rodovia na região de Curitiba

Um idoso morreu após ser atropelado por uma ambulância, em Campo Largo, na noite de sexta-feira (31). Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima do atropelamento já estava morta quando a equipe chegou ao local.

