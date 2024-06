Tragédia na Índia: Colisão de trens deixa 8 mortos e dezenas de feridos

Alto contraste

Colisão de trens deixa 8 mortos e dezenas de feridos; veja vídeo

Uma colisão entre um trem de carga e um trem de passageiros deixou oito pessoas mortas e diversos feridos. O acidente foi registrado na segunda-feira (17), na Índia. De acordo com as autoridades locais, cerca de 25 pessoas ficaram feridas. Os serviços de emergência estiveram no local do acidente para socorrer as vítimas.

